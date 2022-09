Música e artesanía complementarán a Ruada do Traxe Galego ribeirense

Ribeira. A Ruada do Traxe Galego Aires de Dorna que organiza a Asociación de Amas de Casa de Ribeira regresará por segunda vez este sábado no transcurso das festas patronais de Santa Uxía co ánimo de preservar e poñer en valor as nosas tradicións.

O evento foi presentado pola concelleira de Cultura, María Sampedro; a presidenta do colectivo, Puri Cores; e Juana Ermitas Crujeiras e Mari Pardavila, integrantes da mencionada entidade.

A ruada terá lugar a partir das seis e media da tarde con saída dende o auditorio, en tanto que unha hora despois haberá un desfile con pasarela na Praza do Concello para concluír cunha actuación das cantareiras de Amas de Casa.

O xornalista Xosé Luis Blanco Campaña, que xa presentara a primeira edición, será o responsable de conducir o acto. Ademais, a xeito de complemento contarase con diversos postos de artesanía.

Está prevista a participación de distintas asociacións da comarca e incluso de fóra do Barbanza. María Sampedro resaltou que despois do balance tan positivo que tivo o ano pasado a ruada está chamada a consolidarse dentro do calendario das festas patronais de Santa Uxía como unha iniciativa que pon en valor a esencia de Galicia.

A organización aproveitou para animar á xente a implicarse no evento vestíndose con traxes tradicionais, dos cales incluso Amas de Casa dispón dalgúns para prestar. En caso de choiva, estudarase unha alternativa para levar a cabo a iniciativa. s. souto