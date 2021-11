Noia estrea nova senda na zona de Abruñeiras

NOIA. A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, resaltou este martes en Noia o esforzo orzamentario do Ministerio de Transición Ecológica no Concello, coincidindo coa apertura dunha nova senda peonil na zona de Abruñeiras. Rivas asistiu ao simbólico acto de apertura do paseo, acompañada polo xefe da Demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil, ademais do alcalde de Noia, Santiago Freire. A finalidade desta actuación, que asumiu Costas, é darlle continuidade ao paseo marítimo noiés por todo o litoral da localidade. Concretamente, esta senda, de 210 metros de lonxitude e 2,5 metros de anchura, permite a conexión da zona da estación depuradora e o lugar de Abruñeiras. A obra foi realizada pola empresa Alvac e supuxo un investimiento total de 43.619 euros. Esta intervención engádese á xa realizada hai uns meses e que permitiu dotar á fachada marítima de Noia dun bordo peonil entre o Paseo do Porto e a Ponte do Campo das Rodas. m. t.