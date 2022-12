Oito locais participan no concurso de tapas en Outes

Outes. Oito establecementos hostaleiros do municipio outense participan desde o vindeiro 3 de decembro ata o domingo día 11 na primeira edición de En Outes de tapas, que organiza o Concello. As persoas que degusten os petiscos participarán no sorteo dun xantar ou dunha cea.

Respecto aos locais participantes e aos horarios do concurso (van de 12.30 a 14.00 h e de 19.30 a 22.00 horas), poderán degustarse tapas en Albatros, A nosa Taberna, Casa Amanda, John Turkey, O Taboleiro e no Pepe do Coxo; no restaurante Fera será neste mesmo horario nas fins de semana e festivos; e en Casa de Roque chegará nas fins de semana, as véspera de festivo só pola tarde e nos festivos en horario de mañá e tarde. m. c.