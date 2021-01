Plan para eliminar maleza y conservar las franjas secundarias en Outes

El gobierno de Outes acaba de poner en marcha un proyecto para eliminar plantas invasoras. Se trata de un plan de recuperación de árboles autóctonos en las franjas secundarias de protección contra los incendios forestales, que son las que rodean los núcleos poblacionales. Para ello, el Concello outiense repartirá de forma gratuita las plantas de castaño entre los propietarios y propietarias que lo soliciten (máximo veinte por persona y uno por cada treinta metros cuadrados aproximadamente).

“A lei obriga aos propietarios a ter limpas as franxas secundarias nunha distancia de cincuenta metros e non é fácil conseguir que os veciños as limpen en moitos casos. Con isto queremos crear por unha banda un incentivo e, por outra, premiar aos que xa a mantiñan. A cuestion é que lle damos a planta, que está asociada a un compromiso: manter a zona limpa das especies que están prohibidas (como eucaliptos, piñeiros ou acacias, fundamentalmente) e rozala”, explicó el alcalde, Manuel González López, quien aseguró que “desta maneira tamén conseguimos loitar contra os incendios xa que este tipo de especies non propagan tanto o lume”.

Desde el gobierno local de Outes son conocedores de que hay ayuntamientos a nivel gallego que ya han adoptado esta medida y apuestan “por recuperar as especies caducifolias e autóctonas porque entendemos que son boas para conter os incendios”.

Las personas interesadas en hacerse con la planta de castaño podrán realizar las solicitudes en el departamento de Urbanismo entre los días 18 y 29 de este mes, llamando previamente al teléfono 637 063 677.

Conviene destacar que en el ámbito forestal, según explicó el regidor , desde el Concello de Outes también se presta apoyo técnico y económico al proyecto de aldea modelo de Cuns (parroquia de Cando) “que pronto darán os pasos para converterse en aldea modelo”. Recordar que con estos proyectos que impulsa la Consellería de Medio Rural de la Xunta, se pretende movilizar la tierra para la recuperación productiva en zonas que están mayoritariamente abandonadas y próximas a los núcleos de población, de forma que esa puesta en valor sirva también para llevar a cabo trabajos de prevención de incendios.

Por otro lado, Manuel González comentó que los alumnos del obradoiro de empleo que comparten Outes, Lousame y Noia, los cuales realizarán tareas de interés en espacios e instalaciones públicas en los tres municipios durante los meses de formación, “eliminarán os eucaliptos nunha zona da costa que pertence ao dominio público marítimo terrestre que se atopa entre Broña e O Freixo”, dijo.

compostaje El Concello de Outes , en su apuesta por el medio ambiente y por soluciones más eficientes en la gestión de los residuos domésticos, se adhirió en 2020 al programa de compostaje doméstico de la Sociedad Gallega de Medio Ambiente (SOGAMA). En la primera fase de implantación del programa se repartieron 25 composteros entre los hogares del municipio, acompañados de un manual de compostaje doméstico. “Para maximizar o éxito do programa, realízase un seguemento do funcionamento do composteiro durante o primeiro ano”, puntualizó el mandatario local.