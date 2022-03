No Concello de Porto do Son os alumnos de 1º da ESO do instituto local foron os grandes protagonistas da xornada. A primeira hora, os chavales participaron nun obradoiro de sensibilización en igualdade na casa da cultura sonense, que correu a cargo de Coeduca.

Posteriormente tivo lugar a Marcha pola Igualdade, que transcorreu polas rúas da localidade. Durante a camiñata, os rapaces e rapazas portaban carteis con mensaxes reivindicativas, que foron repartindo por diversos establecementos de Porto do Son.