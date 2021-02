Profanan tumbas en Ribeira y se llevan restos mortales

“Non sei que clase de xente se pode atraver a facer isto... non ten nome nin perdón de Deus”, aseguraba ayer entre lágrimas una mujer a las puertas del cementerio de Castiñeiras, donde siete tumbas fueron profanadas, al parecer, durante la madrugada del pasado lunes. Además, fuentes policiales indicaron que se registraron daños materiales en la capilla y también en una caseta.

Ha sido una vecina de esta parroquia ribeirense quien ha descubierto el acto vandálico al llegar al camposanto por la mañana y ha alertado a las autoridades a las 11.40 horas. Hasta el lugar se desplazó la Policía Nacional y la Policía Local para comprobar los daños e iniciar los trabajos de investigación.

“É un acto non soamente vandálico, a min paréceme que é un ritual que fixeron porque a xente non ven soamente aquí a roubar. Había que tomar medidas máis severas porque isto non se pode permitir. Todos temos familiares aquí; a calquera lle pode tocar”, aseguraba un lugareño en las inmediaciones de la necrópolis, el cual comentó que “ademais de que hai uns cadáveres que sacaron das caixas, hai algúns desmembrados e faltan trozos”.

Entre los vecinos de Castiñeiras el desconcierto es total. Después de que la Policía Nacional acordonara el recinto, muchos familiares de los fallecidos que están enterrados en este camposanto se congregaron en la entrada del mismo a la espera de noticias.

Según avanzó a este diario el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, las tumbas afectadas no tienen conexión entre ellas. “Están estudando todas as posibilidades. As tres hipóteses que pode haber están abertas: que buscasen algo diferente, un roubo, porque entraron noutro lado, ou ben o típico desalmado por diversión”, señaló el regidor.