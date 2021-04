Retornados de Suíza optan polo marisqueo para emprender

Volver a Galicia é o plan de futuro da maior parte dos galegos que residen no estranxeiro. Nos últimos anos incrementouse o número de emigrantes galegos que regresaron, moitos dos cales se beneficiaron das achegas ao retornado emprendedor que convoca a Xunta de Galicia.

É o caso de Francisco Javier Figueira Rey e Martín Miguéns Domínguez, quenes retornaron de Suíza e grazas á achega do Executivo galego puxeron en marcha unha comunidade de bens para dedicarse ao marisqueo na ría de Muros e Noia. Un proxecto que quixeron coñecer de primeira man a conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, quenes se desprazaron onte ata o concello de Muros. Durante a visita estiveron acompañados pola alcaldesa, Inés Monteagudo, e o patrón maior muradá, Daniel Formoso.

Figueira e Miguéns contaron cada un deles cunha axuda de 7.000 euros da Secretaría Xeral da Emigración a través do programa de Axudas ao Retornado Emprendedor co obxectivo de poñer en marcha esta nova iniciativa que aposta por un dos sectores tradicionais galegos e pola remuda xeracional.

Alí a conselleira do Mar agradeceu que este tipo de apoios teñan en conta proxectos que se promoven no ámbito marítimo-pesqueiro e puxo en valor a súa importancia de cara a facer a actividade atractiva e favorecer a remuda xeracional no sector. Ademais, engadiu Rosa Quintana, “iniciativas coma esta contribúen á competitividade da cadea mar-industria de Galicia”.

Pola súa banda, o secretario xeral da Emigración aproveitou a visita para recordar que acaba de abrirse esta nova liña de axudas, que en 2021 conta cun orzamento de 800.000 euros. Cómpre destacar que o pasado ano, beneficiáronse da mesma 94 emprendedores retornados, moitos deles residentes nun concello do rural coma Lousame.

Este ano o programa conta con dúas liñas de axuda para persoas emigrantes galegas retornadas que exerzan a súa actividade laboral ou profesional na comunidade, unha que promova o autoemprego co obxectivo de fomentar o establecemento como persoas autónomas ou por conta propia, e outra, relativa á COVID, destinada a compensar as perdas provocadas pola redución da actividade económica das persoas traballadoras autónomas ou por conta propia no contexto actual de pandemia. As contías a percibir serán de 5.000 euros (aumentables en 1.000 se a beneficiaria é muller e outros 2.000 se se pon en marcha nun concello rural) e de 3.000 euros, respectivamente. O prazo de presentación remata o 30 de setembro.

En 2020 a provincia da Coruña contou con 42 beneficiados por estas axudas. Na comarca do Barbanza, beneficiáronse seis galegos retornados: dous deles en Boiro, outro en Rianxo, outro en Ribeira e os dous propios emprendedores de Lousame que desenvolven a súa actividade na ría de Muros e Noia.

Asemade, desde a posta en marcha deste programa, foron case trescentos os galegos retornados que xa crearon un proxecto empresarial apoiado a través da Secretaría Xeral da Emigración.

Ao respecto, a Xunta de Galicia lembra que esta liña de subvencións ten como fin favorecer o regreso á comunidade autónoma dos galegos residentes no exterior de xeito que poidan fixar a súa residencia e integrarse social e laboralmente na sociedade, realizando nela as súas actividades empresariais e profesionais, favorecendo así o desenvolvemento do tecido empresarial.