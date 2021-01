Rianxo a casi setecientos metros de altura: un mirador... de vértigo

Existe un lugar en Barbanza en el que se abrazan cuatro concellos y desde el que casi es posible divisar la costa portuguesa. Presidiendo un abismo, a 678 metros de altitud, se alza majestuoso y desafiante el mirador del Monte Muralla, el punto más alto y septentrional de Rianxo. Desde la inauguración de la plataforma de madera instalada allí hace un año se incrementaron notablemente las visitas, aunque obviamente bajaron mucho en los últimos meses por las restricciones motivadas por la pandemia.

Al lugar se puede acceder desde O Araño o desde Burés; hay pista asfaltada hasta la conocida como Pedra dos Concellos, punto donde se dividen (y se unen) los municipios de Rianxo, Lousame, Rois y Dodro. Desde allí se puede ascender por las nuevas pistas de tierra del parque eólico, pero hay que tener en cuenta que presentan unas pendientes muy fuertes y que no todos los vehículos pueden subir fácilmente por ellas.

En días claros es posible observar la totalidad de la ría de Arousa, tanto la costa norte (Boiro, A Pobra y Ribeira) coma la sur (Vilagarcía, A Illa de Arousa...), la ría de Muros-Noia (Noia, Muros, Monte Louro...), Santiago de Compostela, la ría de Pontevedra y hasta cerca de Meirama.

En días excepcionalmente claros es posible divisar incluso las torres de la catedral de Santiago de Compostela y las Illas Cíes, en la bocana de la ría de Vigo, y aún más allá, hasta cerca de la costa portuguesa.

En el entorno se pueden encontrar bosques de árboles tupidos, además de multitud de animales en libertad: caballos, vacas y cabras. “Aquí converxen varias rutas de sendeirismo. É un roteiro moi usado tamén polos ciclistas, que fan a subida ó Monte Muralla”, comenta Adolfo Muíños, alcalde de Rianxo.

Para dar la sensación de estar volando sobre el valle se construyó a modo de mirador una plataforma de madera suspendida en el aire. Al tratarse de un proyecto singular para dinamizar esa zona y potenciar el turismo asociado a la naturaleza, la actuación fue cofinanciada por Agader con 40.000 euros €y se completó con aportaciones de los concellos de Lousame y Rianxo y de las comunidades vecinales y de montes de Aldarís, Campelo, Vilar y Cerqueiras.

RUTA DE MONTAÑA. Dicho mirador está incluido en el Catálogo das Paisaxes de Galicia.

El Monte Muralla es uno de los puntos más altos de los territorios de Lousame y Rianxo. Sirve de línea divisoria y su relativa proximidad a la costa hace de este lugar “unha poderosa rampla montañosa desde onde se divisa unha gran panorámica sobre a paisaxe. As vistas sobre a desembocadura do Ulla e as rías de Arousa e Vigo están marcadas como un fito de excursionistas e afeccionados ás rutas de montaña”, señalan al respecto desde el colectivo Os Penoucos.

EL HORIZONTE DEL MAR. “Polo norte domina sobre as terras altas do concello de Lousame e Rois, ao leste ten o Monte Treito e un curioso fito ou marco de catro caras que fai de límite e división dos concellos de Dodro, Rianxo, Rois e Lousame. No cume do Monte Muralla, onde se colocaron ao largo do tempo casetas para a vixilancia de lumes e antenas de telecomunicacións, aínda podemos apreciar unhas murallas con gran cantidade de cachotería, ao igual que nas atalaias medievais que se atopan polo entorno, como no Castelo de Fruíme e no Castelo de San Mamede”, añaden.

Si el visitante quiere ver el horizonte del mar, debido a la orientación del Monte Muralla, tendrá que acercarse a otro punto hacia el este, conocido como Miradoiro, a 557 metros de altura.