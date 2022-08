Rodas vuelve a liderar un ranquin que la reafirma como mejor playa de España

Con un total de 7.784 kilómetros de costa, España es un paraíso para los amantes del sol y la arena. Hay arenales para todos los gustos: desde urbanos con todos los servicios que se puedan necesitar, hasta calas vírgenes y escondidas que sólo unos pocos privilegiados conocen. Y entre ellas, dos playas gallegas se han hecho con un lugar este año en el ranquin de las diez mejores, según un estudio realizado por Holidu gracias al análisis de la base de datos de Google Maps por el concepto “playa” en todas las provincias costeras del país.

De los más de 9.500 resultados obtenidos inicialmente en este estudio se filtraron todos los que no eran playas. Y así se realizó un ranquin en función de los arenales mejor valorados por los usuarios priorizando los de mayor número de reseñas. No se tuvieron en cuenta playas con menos de 100 valoraciones por considerar que la puntuación media no era fiable o relevante por debajo de dicha cifra.

El resultado no asombra a nadie, ya que una vez más la playa de Rodas, en las islas Cíes, encabeza una clasificación de las playas más bellas. En febrero del año 2007 fue elegida como la más hermosa del mundo por el periódico británico The Guardian, mientras que en el verano del año 2017 fue seleccionada como la mejor playa de España en una encuesta entre los usuarios de la página web del canal de televisión Antena 3.

Ahora se impone en el estudio de Holidu como la mejor playa de España. Es el sitio ideal para darse un baño en un entorno natural privilegiado. Y es que las Cíes, situadas frente a la costa de Vigo, son famosas por albergar un paisaje natural precioso, con aguas cristalinas y una naturaleza salvaje.

Posición en el ranquin: 1

Nota media Google: 4.9

Reseñas: 286