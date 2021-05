Romero implanta zonas azules en el centro boirense sin ordenanza

BOIRO. La formación Boiro Novo denuncia la creación de las zonas azules de aparcamiento limitado en el centro urbano pese a la falta de una ordenanza municipal que las regule, pues fue rechazada el pasado mes de enero por la Corporación. Además, critica el escaso margen de tiempo para el aparcameinto (de sólo quince minutos en la mayoría de las zonas), por lo que considera que la medida adoptada “unilateralmente” por el ejecutivo local que preside el alcalde socialista José Ramón Rmero tiene una finalidad “recadatoria”. Boiro Novo duda además de la validez legal de esta medida y critica que “o PSOE non só non acatou a decisión plenaria, senón que colocou estas zonas azuis aumentando en máis do triplo as plazas de aparcamento express de quince minutos que se puxeron a exposición pública na ordenanza no seu día”. s. s.