Ruiz deberá prorrogar los presupuestos de 2021 tras perder el voto de confianza de los socialistas

ribeira. El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz (PP), que gobierna en minoría, sufrió en el pleno de este lunes el mayor golpe político de la legislatura, al no poder sacar adelante los presupuestos municipales del presente ejercicio. Esta vez, el PSOE (con el que pactó la aprobación de los presupuestos de 2021 a cambio de incluir en ellos 14 compromisos), le dio la espalda. Y es que, aunque de haber sido aprobados sólo estarían en vigor unos 15 días, Ruiz argumentó que implicarían para Ribeira poder utilizar 970.000 € de los fondos del Estado, cantidad que permitirá afrontar, por ejemplo, el encarecimiento de los costes energéticos (unos 300.000 €) y la subida del 1,5 % en el salario de los trabajadores municipales.

Todos los grupos de la oposición le reprocharon que no negociase los presupuestos. “Fomos ninguneados”, dijo Xurxo Ferrón (Suma Ribeira), quien le advirtió que no estaba dispuesto a asumir “unha chantaxe política”. Luis Pérez (BNG) criticó que no se contase tampoco con los colectivos y la “obsesión” del ejecutivo “por facer obras novas e esquecer o mantemento”. “Impórtalle nada o grupo maioritario da oposición”, dijo Herminia Pouso (PBBI). El regidor ya contaba con el rechazo de BNG, PBBI y Suma Ribeira, pero tenía la esperanza de que le apoyasen los socialistas, como hicieron con los presupuestos de 2021 (que ahora deberán ser prorrogados en 2023). Pero, cuando Suárez-Puerta (PSOE) le enumeró los compromisos incumplidos, el rostro de Ruiz se tensó: “No podemos aprobarle este presupuesto de ninguna manera”, dijo.

La derrota se daba por hecha, pero Ruiz tenía otra esperanza: que algún edil se sumase a la anunciada abstención de los socialistas. No fue así, y tras anunciar “o meu compromiso de traer a pleno un novo orzamento para 2023 que permita levar a cabo o acordo dos funcionarios con este goberno”, levantó la sesión visiblemente contrariado. suso souto