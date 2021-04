Se transforma la fachada de O Son en diseño de vanguardia

El aspecto desordenado de la fachada marítima de Porto do Son tiene los días contados. Toma forma un ambicioso proyecto promovido por Portos de Galicia en el que se invierten más de cuatro millones de euros y que supone una intervención en una superficie total de 26.000 metros cuadrados. El objetivo es humanizar el borde portuario abriendo al mar la villa, como antiguamente.

Los trabajos comenzaron a finales del pasado verano y, ocho meses después, el borde litoral sonense se muestra irreconocible. Se han colocado las canalizaciones, soterrado el cableado eléctrico, se ha arreglado la red de abastecimiento y se ha construido una red separativa de aguas residuales. “Uns dos traballos máis importantes que fixemos foron as separativas. Ademais da importancia que isto ten, ao noso punto de bombeo, ubicado onde o espigón, vai moita auga limpa acarreando uns custos elevados porque a bombeábamos hacia Loreto. Un gasto innecesario de enerxía eléctrica que agora se traducirá nun aforro importante”, explicó al respecto el alcalde sonense, Luis Oujo Pouso, quien afirmó que Porto do Son “é un concello turístico e non queremos que vaia ao mar nada que poida contaminar as nosas augas, xa non só polo turismo, senón tamén pola pesca e o marisqueo”.

Inmersos ya en los trabajos de hormigonado, la zona del vial irá con un árido más oscuro, mientras que la peatonal irá en una tonalidad más clara. El regidor se muestra satisfecho, “comézase a visualizar o que vai ser a fachada e estamos contentos porque imos sobre o planning que tiñamos ao principio”.

Después de Semana Santa empezarán con la creación de la rotonda porque “queremos ter o acceso ao peirao rematado antes do verán para evitar atascos”, así como “co bordillo que hai ata a zona do Cruceiro e a formigonar. En xuño queremos que todo o que é a franxa marítima que está pegada aos edificios quede lista, para proseguir coa área próxima ao porto”, explicó el munícipe.

Asimismo, la creación del edificio de servicios náuticos y portuarios se completará en los próximos meses, “estará finalizada no verán a estrutura e distribución, e quedarán pendentes os traballos de pintado, así como a dotación de mobiliario”.

Luis Oujo desea que las obras sigan avanzando a buen ritmo, como hasta el momento, y reconoce el gran esfuerzo que está haciendo la UTE formada por las firmas Canarga y Abeconsa, encargadas de acometer los trabajos. “Están cumprindo nunha obra que é moi grande e que afecta a moita xente”, dijo el mandatario de Porto do Son, quien comentó que pese a las molestias “a xente está contenta cos avances”.

Otra de las prioridades del gobierno local es no perjudicar al sector de la hostelería y el comercio durante el período estival, “pois vimos dun ano difícil e, se a situación sanitaria mellora de cara ao verán, non queremos que a actuación sexa un obstáculo de cara a economía”.

En palabras del regidor, se trata de una obra arquitectónica con la que Porto do Son “vai ser o exemplo da integración e tamén do que se debe facer en canto á recuperación do patrimonio e da singularidade no noso concello. Este proxecto constituirá un antes e un despois para a vida do pobo”, aseguró Luis Oujo.