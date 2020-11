Sellan una Primitiva de casi millón y medio en el Bar O Tavilo de Esteiro

Muros. La satisfacción rebosaba ayer en el Bar O Tavilo de la localidad muradana de Esteiro, donde su propietaria, María del Carmen Martínez, nunca había repartido un galardón de un millón y medio de euros –en concreto, 1.459.087 €– en 22 años que llevan como administración.

En cuanto a la procedencia del agraciado, o no se sabía o bien han preferido guardar el anonimato, pero el personal daba pistas, apuntando que “a verdade é que nesta época non hai moita xente de fóra, polo que xa se reducen bastante as posibilidades, pero tamén é certo que por aquí para xente de Outes e doutros lugares da comarca”, indicaban. El establecimiento hostelero, que como tantos otros afronta las restricciones que impone la pandemia, lleva funcionando como tal desde el año 1988 en la calle Ribeira de Maio de esta localidad.

“Noutras ocasións sí que déramos algún premio, pero de 18.000, 20.000 ou 10.000 euros... pero como este, nunca”, apuntaban las mismas fuentes a este diario. La combinación que resultó ganadora fue la formada por los números 5-9-16-33-36-43 en un sorteo en el que no constan boletos acertantes de la categoría especial (seis aciertos + reintegro). m. outeiro