Trampas caseras para frenar a la velutina en O Son

PORTO DO SON. La comunidad de montes de Baroña organiza, con la colaboración de Protección Civil de Porto do Son, un taller práctico sobre trampas caseras con las que hacer frente a la velutina. Para ello, emplearán materiales sencillos como botellas de plástico, cuerda y palos. Además, los participantes también aprenderán a hacer varias mezclas para atraer a los insectos con diferentes ingredientes caseros. Un coloquio informativo, dirigido tanto a los comuneros de la parroquia como a apicultores y al público en general, que tendrá lugar este viernes (20.00 horas) en el local de la entidad organizadora. Los interesados pueden anotarse llamando al télefono 679 156 855. m. c.