Tres negocios boirenses sacan peito ca estratexia do marquetin en galego

BOIRO. As instalacións da Asociación Boirense de Empresarios acolleron este mércores, coa colaboración do Concello, un novidoso acto dirixido a amosar casos de éxito na utilización do idioma galego na comunicación empresarial. Baixo o lema Fálame sempre: o galego como estratexia empresarial, representantes de tres negocios locais compartiron as súas experiencias nese eido nun acto presidido polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Igual que o uso do francés para a venda de perfumes se asocia á bondade do produto, tamén o uso do galego nas etiquetaxes ou nas cartas dos restaurantes pode ser un signo de garantía de calidade. Sobre este e outros aspectos xirou o encontro, no que os protagonistas foron Abel Tomé, representante de Casa da Avoa (que comercializa unha liña de embutidos cunha presentación innovadora e con receitas transgresoras e diferentes); Rosa Tubío, da Librería de Rosa; e Iago Caramés, do Furancho Boiro. Participaron tamén Xosé González, director da revista Lingua e Dereito; o alcalde, José Ramón Romero; a edil de Política Lingüística, Dores Torrado; e o presidente da patronal, Daniel García. Tras o coloquio que seguiu ás intervencións, os asistentes degustaron uns pinchos. S. S.