Urgen medidas preventivas en los ‘ejes del fuego’ de Barbanza

Rafael Saco señala que “trátase de non aceptar a normalidade de que o lume se repita, e de prantexar un modelo de xestión diferente no que as comunidades de montes teñan voz e protagonismo. O monocultivo do eucalipto é un modelo artificial. Así nunca se consegue ter un monte aceptable”. Tras el incendio de 2019, los comuneros rianxeiros establecieron franjas de protección con frondosas caducifolias alrededor de los núcleos de población.