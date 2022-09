A Xunta agradece dende Malpica a solidariedade das familias acolledoras

malpica. O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, asistiu este sábado ao encontro con familias acolledoras organizado por Cruz Vermella no concello de Malpica de Bergantiños.

Durante o evento agradeceu a todas estas familias o seu espírito solidario e todo o cariño que ofrecen aos nenos en réxime de protección. O director xeral sinalou que a Xunta de Galicia aposta por esta fórmula de protección. Galicia conta con 961 familias acolledoras, que permiten que máis de 1.200 nenos e adolescentes vivan cunha familia. Jacobo Rey animou a que as familias difundan as vantaxes destes programas tanto para os nenos como para as persoas que participan neles.

Por outro lado, Rey agradeceu a Cruz Vermella a posta en marcha de programas específicos de acollemento familiar. m. c.