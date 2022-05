Actualizan o irmandamento de Laracha co municipio francés de Sables D’Olone

A Laracha. A Corporación aprobou este venres, por unanimidade a actualización do irmandamento vixente entre A Laracha e Olonne sur Mer para adaptalo á nova realidade desa localidade francesa trala súa fusión con outros dous municipios.

No ano 2010 os Concellos da Laracha e de Olonne sur Mer rubricaron o seu irmandamento, o que posibilitou que durante a última década se levasen a cabo diversas iniciativas relacionadas coa promoción do turismo e coas actividades de intercambio cultural, educativo, deportivo e lingüístico nas que participaron centos de laracheses e de olonnais de todas as idades.

En 2019 fíxose efectiva a fusión dos tres antigos municipios franceses que formaban o País de Olonne: Olonne sur Mer, Sables d’Olonne e Château-d’Olonne, que agora forman unha entidade única de máis de 45.000 habitantes baixo a denominación Les Sables D’Olonne, coa que se autorizou o novo irmandamento oficial.

O alcalde, José M. López, avanzou que en agosto unha delegación larachesa -que contará con alumnado do IES Agra de Leborís e membros da A. C. Arume de Caión- viaxarán a Les Sables D’Olonne para participar na Festa dos Irmandamentos desa localidade.

Ordenanzas municipais

A unanimidade dos tres grupos municipais repetiuse na aprobación con carácter inicial de dúas ordenanzas. Unha delas é actualización da normativa sobre as terrazas dos locais de hostalaría. O texto modifícase na procura dunha mellor organización e distribución dos espazos para permitir a actividade, pero garantindo a boa accesibilidade para os peóns e adecuando a estética da terraza en torno ao lugar no que se sitúa. Tamén establece os horarios de funcionamento nas diferentes épocas do ano.

A outra ordenanza é a do uso da praia de Caión, que ten por finalidade regular as actividades que se realicen no areal co propósito de aumentar a seguridade e protexer a saúde pública e o medio ambiente. O alcalde, José Manuel López Varela, aclarou que trata de “compatibilizar as actividades náuticas co uso e desfrute da praia por parte dos bañistas”, pero sempre dando preferencia a estes últimos para garantir a súa seguridade cando as circunstancias así o requiran.

O rexedor explicou que o texto da nova normativa “foi consensuado cos diferentes sectores implicados” e que é “unha ampliación do que xa estaba regulado na ordenanza sobre condutas cívicas e promoción dos espazos públicos”.

Ademais, no pleno acordouse elevar a definitiva a aprobación doutras dúas ordenanzas, en ambos casos coas abstencións dos grupos municipais do PSOE e do BNG.

A do novo Programa Harmoniza: Conciliando na Laracha engloba, adapta e regula o funcionamento de todos os servizos municipais de apoio á conciliación da vida persoal, laboral e familiar. A normativa garante a continuidade do programa durante os próximos anos e facilita a incorporación de novas medidas se así fose necesario. O texto proposto contempla notables rebaixas na puntuación da baremación necesaria para ter dereito a bonificacións na cota xeral e prioriza o acceso ao servizo ás persoas que xustifiquen a necesidade por circunstancias laborais ou sociofamiliares.

A do viveiro municipal de empresas está centrada na regulación tanto dos criterios de admisión como no funcionamento das instalacións. Grazas a esta infraestrutura o Concello ofrece aos emprendedores laracheses a oportunidade de dispoñer dun espazo físico –naves industriais e oficinas- e as condicións e servizos precisos para a implantación inicial e a consolidación da súa actividade, apoiando, así, as iniciativas empresariais que contribúan á dinamización industrial, á promoción económica e á creación de emprego no municipio.