Arranxan o firme en dúas estradas de Vimianzo

vimianzo. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, supervisou o inicio das obras de reforzo de firme nos antigos tramos da estrada AC-432 nos puntos quilométricos 2+000 (Calo-Bribes) e 7+000 (Tras do Cean) en Vimianzo. As actuacións previstas foron adxudicadas á empresa Vázquez e Reino e contan cun orzamento de case 46.000 euros. Os traballos consistirán na limpeza das marxes da calzada e a reapertura de gabias de drenaxe lonxitudinal. Posteriormente colocarase unha capa de mestura bituminosa en quente para regularización nas zonas que o precisen, cun espesor medio de 3 centímetros para proceder a continuación á extensión dunha capa de rodaxe de mestura bituminosa en quente de 5 centímetros de espesor sobre a totalidade do firme existente. Tras a execución das obras estes treitos serán obxecto dun expediente de cambio de titularidade en favor do concello de Vimianzo. d.p.