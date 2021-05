Desaloxan un edificio en Malpica a causa dun incendio

Un lume nunha vivenda dun edificio do lugar da Camuza, en Malpica de Bergantiños, obrigou ao desaloxo dos veciños do inmoble. O 112 Galicia foi informado, pasadas as tres e media da tarde, de que saía fume por unha fiestra e, de xeito inmediato, avisou aos Bombeiros de Carballo. Ata alí tamén se desprazou a Garda Civil, que desaloxou o edificio enteiro, e confirmoulle aos xestores do CIAE-112 que todos os veciños estaban ben e ninguén precisaba atención sanitaria.

Os bombeiros deron por extinguido o lume pasadas as cinco da tarde, e comunicáronlle ao 112 que resultou afectado un sofá dunha vivenda e tamén á instalación eléctrica do inmoble. No operativo participaron tamén os membros do GES de Ponteceso e de Protección Civil de Malpica de Bergantiños.