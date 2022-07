Formación en Carballo para reforzar a protección das píllaras das dunas

Carballo. O Concello de Carballo aposta pola formación e a información para seguir avanzando na protección da píllara das dunas. Con ese obxectivo, celebrouse unha xornada formativa para o persoal dos servizos de salvamento e socorrismo e limpeza de praias, para que coñezan mellor a especie e poidan contribuír á súa protección.

Na súa intervención, o técnico Miguel Hermida, do Servizo de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, confirmou que a presenza da píllara nas praias carballesas “é un símbolo de sustentabilidade”, e contestou a outras cuestións que ano tras ano son motivo de polémica, como a presenza de algas. Foi tallante: “As algas non son lixo, e non deben ser retiradas”.

Despois da xornada impartida na base de Protección Civil, ata a que se achegaron tamén o alcalde, Evencio Ferrero, e o concelleiro de Servizos, Luis Lamas, o persoal municipal desprazouse ata o litoral para colocar dous grandes paneis, un en Razo e outro en Baldaio, con información sobre a píllara “e cos cales tratamos de sensibilizar a toda a poboación sobre a necesidade de respectar certas normas para garantir a súa protección”, afirman dende o Concello.

A píllara das dunas (charadrius alexandrinus) é unha ave de pequeno tamaño, entre 150 e 175 milímetros de lonxitude, que figura como especie ameazada a nivel europeo e en situación de perigo en España. En Galicia está vixente dende o ano 2014 o Plan de conservación da píllara das dunas, xa que a nosa comunidade é a única da costa cántabro-atlántica na que é posible atopala. Case o 90% da poboación española de píllara concéntrase nas costas mediterránea e andaluza.

Segundo a información facilitada por María Vidal, doutora no Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física da Universidade de Santiago de Compostela, entre os anos 2012 e 2021 rexistráronse en Galicia 83 parellas distribuídas en 23 praias, que constitúen o medio no que nidifican. Os niños soen formalos entre o 15 de marzo e o 31 de xullo, e os polos nacen entre o 15 de abril e o 31 de agosto. Por iso é tan importante informar á poboación nesta época do ano.

O plan galego establece normas específicas para as áreas de presenza da píllara, como a prohibición de animais domésticos, o tránsito con cabalos, a práctica do kite buggy, o aeromodelismo ou ala delta con motor, e, en xeral, calquera actividade que poida perturbar a vida da ave. Así mesmo, a limpeza debe realizarse minimizando a incidencia sobre o ciclo vital da píllara, e por iso en Carballo se realiza de xeito manual, e ademais nas zonas de cría non se permite a construción de paseos, pistas ou aparcadoiros, e o tránsito peonil debe quedar limitado a corredores definidos.