Impulso ás dúas sendas peonís proxectadas para Soesto e Serantes

LAXE. A Xunta de Galicia confirmoulle ao alcalde Jose Luís Pérez, a autorización de expropiación para a construción das sendas de Soesto e de Serantes, unha actuación que contará cun investimento de 334.000 euros para algo máis de 1,3 quilómetros de itinerarios peonís ao longo da antiga traza da estrada AC-433. O rexedor asegura que “esta é unha obra de suma importancia por dúas razóns fundamentais. A primeira, a seguridade dos peóns que día tras día teñen que transitar por estas vías, e a segunda é que concellos da contorna xa teñen este tipo de sendas e houbo que esforzarse para conseguir estes investimentos para Laxe”.

Unha vez realizadas as expropiacións, (que se pretende que finalicen este ano), pasaríase á licitación a principios do ano 2022, conectando pola marxe esquerda dá vía os lugares do Rueiro e Castrelo, en Soesto, e pola marxe dereita, o núcleo de Serantes e a igrexa de Santa María e o cemiterio. Os traballos contan cun prazo de execución de oito meses.

As sendas construiranse en formigón coloreado, para facelas máis visibles, e de cor terrizo natural, para unha mellor integración na contorna. O ancho destes itinerarios oscilará entre os 1,50 e os 2 metros. A de Soesto proxéctase pola marxe esquerda da AC-433 e ten como obxectivo conectar os lugares do Rueiro e Castrelo. Executarase un itinerario de preto de 600 metros de lonxitude, entre o punto quilométrico 10+240 e o 10+821, o treito máis urbanizado e, tamén, o que empregan os veciños para ir á praia de Soesto.

Non caso de Serantes, a senda executarase ao longo de algo máis de 700 metros de lonxitude pola marxe da estrada actual, pero apoiada na antiga traza, entre os núcleos de Conlle e O Piñeiro. Neste caso, o itinerario discorrerá pola marxe dereita da vía, entre os puntos quilométricos 11+390 e 12+112, para favorecer a conexión coa igrexa de Santa María de Serantes e o cemiterio.

A intervención proxectada incluirá a recolocación de toda a sinalización e das defensas existentes. Na zona de Serantes proxectouse a colocación de 454 metros de varanda metálica galvanizada e 14 balizas cilíndricas flexibles, con bandas retroreflectoras.

O alcalde, José Luís Pérez, agradece á conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, “esta importante actuación que dá máis seguridade aos viandantes e mellora a imaxe da contorna”.