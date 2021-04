Investigación y divulgación de la apicultura desde Coristanco

En los últimos años, la presencia de las avispas velutinas tiene en alerta a muchos municipios gallegos, especialmente los costeros, siendo un peligro para las propias abejas, para las personas y para los cultivos. “Se come buena parte de las abejas y las asustadas se quedan dentro de la colmena; de esta manera no llevan el alimento necesario en ella para criar durante el otoño y mantener la colonia durante el invierno”, afirma Carlos de Castro. No obstante, cada vez hay más soluciones al problema, como son las arpas eléctricas. Los apicultores están ahora en pleno trampeo primaveral para capturar a las reinas.

Otro de los enemigos de las abejas, según señala Carlos de Castro, es la varroa, un ácaro muy pequeño, que todavía es un tanto desconocido.

Por lo que respecta a los meses de confinamiento, asegura que no afectaron de forma notable a la actividad del apicultor. “Depende de si uno es aficionado o profesional. En el segundo caso, el trabajo de mantenimiento del colmenar se ha podido realizar sin dificultades al considerarse una actividad esencial”, comenta al respecto.

En relación a la venta, asegura que “excepto los dos primeros meses de confinamiento, se ha vendido bien la miel. Y es que la gente la ve como un producto interesante para combatir todo tipo de afecciones respiratorias”, concluye.