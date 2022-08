Laxe pechou cun grande éxito o seu Mercado Pirata

LAxe. A localidade de Laxe puxo punto e final a tres días de festa coa celebración do IX Mercado Pirata, que se desenvolveu na vila dende o venres pola tarde. Eventos Los Templarios, en colaboración co Concello, foi o encargado de organizar unha programación dinámica e diversa que congregou a centos de persoas. Durante tres xornadas a Praza dos Voluntarios da vila retrocedeu no tempo grazas a unha espectacular recreación histórica onde a música e a gastronomía foron as auténticas protagonistas. Postos de alimentación e artesanía, carrusel ecolóxico e moita animación cultural lograron que tanto a veciñanza de Laxe como as persoas visitantes gozaran dun evento único na Costa da Morte. O mercado abriu o venres, o sábado e o domingo ata as once da noite e cada xornada pechouse cun espectáculo de lume. Dende o goberno local móstranse moi satisfeitos dun Mercado Pirata “moi especial, moi noso, e ogallá que poidamos seguir desfrutando del moitos anos máis”. a. g.