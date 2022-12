Manu Baqueiro, de visita en Malpica

O actor e subcampeón de MasterChef Celebrity 7, Manu Baqueiro, acompañado da súa familia, visitou a localidade de Malpica, coa que mantén un estreito vínculo, como demostrou na súa participación no referido concurso televisivo, no que bautizou un dos seus postres co nome de ‘Malpica”.

O alcalde, Eduardo Parga, e o tenente de alcalde, Alfredo Cañizo, quixeron agradecer a súa visita á vila mariñeira e agasallarono cunha réplica do faro de Punta Nariga, elaborada en cristal e tallada cun láser. Ademais, aproveitaron para convidalo a desfrutar a vindeira edición das Festas do Mar, en 2023.