Matense en 50 o límite de velocidade nas travesías urbanas da Laracha

A Laracha. A nova normativa que entrou este martes en vigor no marco da iniciativa Ciudades 30 da Dirección General de Tráfico, non afecta ás travesías urbanas do concello da Laracha, que manterán o límite de velocidade máxima en 50 quilómetros/hora. As estradas que cumpren esa característica son as avenidas Fisterra, Doutor López Astray e a de Caión, ademais da rúa Santa Lucía, na Laracha; a avenida Bergantiños e as rúas Porta Santa e Eduardo Pondal, en Paiosaco; e a avenida da Laracha, en Caión.

No resto de vías urbanas, por norma xeral xa son de aplicación os límites de 30 km/h nas vías dun só carril por sentido e de 20 km/h nas de plataforma única, isto é, as que non presentan diferenza de altura entre a zona de circulación e a beirarrúa.

Paralelamente aos cambios de sinalización, na capital municipal xa están na última fase as obras de urbanización da avenida Manuel Fraga ata a rúa Maruja Mallo, pola parte posterior do IES Agra de Leborís. O investimento deste proxecto alcanza os 2450.000 euros e forma parte do Plan especial de equipamentos educativos do instituto xa que, ademais de crear unha circunvalación, habilitouse un novo acceso ao centro educativo. M. L.