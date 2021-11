Menús outonais en cinco casas de turismo rural da Costa da Morte

BERGANTIÑOS. O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, visitou a casa rural, Casa Arpón, do Concello de Malpica, a cal forma parte do programa Outono gastronómico en turismo rural, que permite gozar da gastronomía na área de Bergantiños-Costa da Morte en cinco casas rurais cun prezo económico ata o 19 de decembro. As outras catro son Mar de Queo en Carballo e Casa das Fiadeiras, Casa Castiñeira e Casa Ceferinos de Muxía.

Como en edicións anteriores, póñense a disposición dos viaxeiros guías informativas que poderán atoparse nos propios establecementos participantes, nas oficinas de turismo, nos campos de golf e noutros espazos públicos. Tamén se distribuirán dípticos e se promoverá nas redes sociais. Toda a información está na web de Turismo de Galicia.

Esta proposta ofrece diferentes alternativas que van desde os 30 aos 320 euros e inclúen a posibilidade de pernoctar e de degustar menús concebidos en exclusiva para esta ocasión, Así, pódese compartir unha cea co Menú Otoño Gastronómico ou pasar unha fin de semana no establecimento elixido cos Paquete Outono Gastronómico. A iniciativas vai dirixida para unha persoa, dúas ou o paquete familiar con dous adultos e ata dous nenos

Tamén está dispoñible a proposta o Outono Plus, a través do cal algunas casas poñen a disposición do participantes actividades complementarias á restauración, como paseos a cabalo, rafting, sendeirismo ou visitas culturales. Como novidade este ano, todos os negocios participantes inclúen nos seus menús produtos galegos con certificación de calidade avalados pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), dependente da Consellería de Medio Rural. Este organismo vai a organizar, durante a campaña, degustacións e actividades relacionadas co coñecemento dos proveedores, que serán gratuitas e exclusivas para os clientes do Outono Gastronómico aloxados nas casas participantes.

Outra das novidades desta edición é o programa de fidelización denominado OuBono Gastronómico, un carné co cal os clientes que contraten o paquete Fin de semana recibirán outra gratuíta dentro dun cupo de 25 bonos que se entregarán por rigurosa orden de recepción en Turismo de Galicia.

O delegado territorial recalcou que esta campaña é unha aposta polos produtos turísticos galegos máis consolidados, deseñada para dinamizar a demanda turística despois da época estival e da que ao longo das súas 14 edicións celebradas ata agora xa se beneficiaron máis de 71.000 persoas que xeraron máis de 4,4 millóns de euros coas súas estadías nos establecementos de turismo rural adheridos ao programa.

Ademais destacou que o éxito obtido nas edicións anteriores “consolida este programa como unha proposta ben contrastada e demandada polo público e polas casas rurais de Galicia” Así, engadiu, que neste ano 2021, malia continuar coa coxuntura sanitaria derivada da covid, Galicia está a ser apreciado polos visitantes coma un destino seguro, tal como demostran os datos de ocupación do verán, polo que tamén se prevé unha gran demanda nesta edición do Outono Gastronómico.

Trenor apuntou que o feito de que a esta campaña se sumen ano tras ano máis establecementos é unha boa proba de que a colaboración público-privada no ámbito do sector turístico xera riqueza para o territorio e contribúe a dinamizar a nosa gastronomía e á promoción de produtos como os viños e os licores tradicionais da nosa comunidade.