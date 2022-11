O Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), de Ponteceso, recibiu este mércores a visita dun grupo de 20 profesores e profesoras que participan no programa Erasmus nun colexio da Coruña. Compartiron unha xornada lúdico-divulgativa co director do espazo museístico, Ricardo Pérez y Verdes.

O alcalde de Ponteceso, Xosé Lois García Carballido, tamén se achegou ao Melga para compartir uns momentos cos integrantes do referido colectivo.