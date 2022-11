Tour pola Costa da Morte de Stanley Whittingham, premio Nobel de Química

Stanley Whittingham e Jorge Mira no mirador do Ézaro, en Dumbría. Foto: P. C. C.

Stanley Whittingham na fervenza do Ézaro. Foto: P. C. C.

Stanley Whittingham na Praza Stephen Hawking de Fisterra. Foto: P. C. C.

José Marcote, alcalde fisterrán, á esquerda, Stanley Whittingham e Jorge Mira no cabo Fisterra. Foto: P. C. C.

Jorge Mira e Stanley Whittingham no dolmen de Dombate. Foto: P. C. C.

Stanley Whittingham no castro A Cibdá de Borneiro. Foto: P. C. C.

Stanley Whittingham e Jorge Mira na ponte de Brandomil. Foto: P. C. C.

Jorge Mira, terceiro esquerda, e Stanley Whittingham, cuarto, con profesores do IES Fernando Blanco. Foto: P.

Stanley Whittingham co seu guía na Praza Jorge Mira, de Baio. Foto: P. C. C.