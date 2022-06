Tripulacións a punto para un novo Descenso polo Anllóns en Carballo

O foco de atención do San Xoán desprazarase na tarde do sábado ao río Anllóns. A partir das 18.00 horas comezarán a baixar polas súas augas nove orixinais e chamativas embarcacións artesanais, a bordo das cales viaxarán unhas tripulacións que competirán en simpatía, habilidade e velocidade.

Serán os grandes protagonistas do XXIII Descenso do Anllóns, unha divertida proba que cada ano xunta a máis xente á beira do río. En xogo estan 2.375 euros en premios e gratificacións.

O xurado, que estará composto por membros da comisión de festas ou persoas designadas por esta, premiará ás embarcacións máis orixinais (300 € máis un vale de 150 € patrocinado por Deportes San Remo para a mellor; 200 e 125 euros para a segunda e terceira, respectivamente). Haberá tamén dous premios para as tripulacións máis simpáticas (200 e 100 €), e outros dous para as probas de habilidade (100 €) e á embarcación máis veloz (100 €). Asemade, o xurado poderá outorgar accésits por un valor de 250 euros.

As embarcacións deberán estar construídas artesanalmente e poderán ser propulsadas por calquera medio que non sexa mecánico a motor. Debido á escaseza de auga na canle, este ano acurtarase o percorrido. A travesía partirá ás 18.00 horas do Bosque do Añón, do espazo onde se celebra a Festa do Bosque e rematará no Parque do Anllóns, no centro da vila.

Para poder optar a premios, como mínimo, a metade dos membros de cada embarcación deberá permanecer sobre ela durante todo o percorrido. Só se permitirá o descenso de todos os tripulantes durante un tempo máximo de trinta segundos no caso de ter que salvar algún obstáculo determinado.