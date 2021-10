Actividades y talleres en la Festa Samaín de ACOE

A Estrada. O presidente da Asociación de Comerciantes de A Estrada, Alfredo Gonzalez, y otros miembros de la entidad presentaron ayer la nueva campaña de animación al comercio, Festa Samaín. Se celebrará este viernes, en la praza do Concello, con actividades de acceso libre desde las 17.00 horas hasta las 20.00 horas.

La pretensión de esta nueva campaña de la patronal estradense es facilitar las compras a los adultos en el comercio local mientras los pequeños disfrutan del ocio.

Según explicaron, las actividades programadas dentro de la campaña Festa Samaín se iniciarán en la praza do Concello de A Estrada a las 17.00 horas con un taller para decorar cajas con temática de Samaín. La actividad tiene capacidad para treinta personas y una vez cubiertas las plazas ya no se podrá acceder a ella. A continuación tendrá lugar, a partir de las 18.30 horas, la actuación Os Divertidos Espíritus do Samaín, que tiene una duración aproximada de una hora.

Los organizadores explicaron que en caso de lluvia las actividades del viernes serán aplazadas a otras fecha.

DECORACIÓN. Hay que indicar que la patronal hará entrega, durante la campaña, a los establecimientos asociados de un carel y diez globos negros para la decoración de los mismos.

También han remitido una circular a los correos electrónicos informando sobre la nueva campaña. s. e.