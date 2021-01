Codeseda despide la Aldea do Nadal

A Estrada. Con los cantos de Os Trasnos de Doade, la actuación del contacontos Celsiño y una chocolatada, los vecinos de Doade, de la parroquia estradense de Codeseda, apagaron ayer las luces de su Aldea de Nadal no Camiño. El pasado 6 de diciembre Doade volvía a transformarse, por segundo año consecutivo, y se vistía de luces para convertirse en una Aldea no Nadal do Camiño. Se puso en marcha un programa amplio de actividades, que se prolongó hasta ayer 6 de enero, en torno al proyecto O teu Xacobeo de la Xunta de Galicia. La Asociación de Amigos do Museo Casa do Patrón, con la colaboración de los vecinos, ha sido la encargada de poner en marcha todos los actos. s. e.