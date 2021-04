Embelecen á area fluvial de Vilarello a través do obradoiro Ulla-Umia

vaLGA. O Obradoiro de Emprego Ulla-Umia V, que o Concello de Valga desenvolve conxuntamente con Moraña, avanza no desenvolvemento do seu programa formativo, tanto a nivel teórico coma práctico. Os aprendices da especialidade de forestais trasladáronse estes días á área fluvial de Vilarello para levar a cabo tarefas de acondicionamento e mellora da contorna. As actuacións centráronse no desbroce e limpeza e esparexemento empregando tanto desbrozadoras coma outras ferramentas de man. Os alumnos eliminaron tamén arbustos silvestres e acondicionaron os parterres, e realizaron podas selectivas e saneamento de árbores. Dende a posta en marcha do obradoiro, os participantes tamén realizaron actuacións de mantemento noutros espazos verdes coma a Mina Mecedes e o Parque Irmáns Dios Mosquera. s. e.