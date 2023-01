O espectáculo de Ocaband encheu o auditorio de Valga de música de Nadal

VALGA. Os valgueses resístense a despedir as festas de Nadal e demostrárono o día 5 coa súa asistencia á gala musical Un conto de Nadal, que ofreceu no auditorio municipal a orquestra La OcaBand. Contou para a ocasión con dous invitados de luxo: Manuel Manquiña e Pepo Suevos, que se encargaron de conducir o espectáculo e incluso se atreveron a coller o micrófono para entoar algunhas cancións. Durante a gala, o público puido gozar con numerosas cancións de Nadal de diferentes estilos e ritmos, como poden ser a rumba ou a cumbia de Mi burrito sabanero. Non faltaron El tamborilero, que popularizou o gran Raphael, a All I want for Christmas is you, que Mariah Carey converteu nun clásico destas datas, nin as panxoliñas galegas coma Os anxeliños do ceo de Los Tamara. Ademais, o repertorio incluíu grandes temas de sempre. arca