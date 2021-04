O polígono de Veigas de Almorzar non será sometido a avaliación

Caldas. A Consellería de Medio Ambiente vén de remitirlle ao Concello de Caldas de Reis a resolución pola que se formula o informe ambiental estratéxico relativo ao Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) para a aordenación dos accesos á estrada N-640 no polígono de Veigas de Almorzar. No documento resólvese non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria o PEID “porque non se prevén efectos significativos sobre o medio ambiente”.

O informe conclúe que o plan “non presentará unha incidencia paisaxística negativa, toda vez que a contorna da estrada tópase moi antropizada, ocupada na maior parte por edificacións industriais e comerciais”. “Tampouco se prevén efectos sobre o patrimonio natural, ao non afectar a espazos e hábitats de interese. Ademais, a proposta contempla diferentes medidas como o axardinamento das glorietas ou a plantación de arborado autóctono nas beirarrúas, que favorecerán a integración da actuación coa contorna.

A ordenación prevista terá efectos positivos na mobilidade, ao mellorar as condicións de accesibilidade aos usos industriais e comerciais da contorna, así como na seguridade viaria e favorecerá a mobilidade peonil.

Este trámite supón un novo avance na execución do PEID, un proxecto que permitirá converter a principal zona industrial de Caldas nun polígono moderno, ben dotado e comunicado para a mellora e consolidación das empresas existentes. arca