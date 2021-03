Ultiman el polígono que duplicará la producción de manzana de sidra

El presidente de la Asocación Maceira e Sidra de A Estrada, José Antonio Pampín, que no fue invitado a la reunión, se muestra crítico con el anuncio de un polígono agrario que duplique la producción actual de manzana. “No creo que haya tanto mercado, ahora estamos ya produciendo en A Estrada cerca de dos millones de kilos de manzana para sidra y si esto se duplicase no hay mercado para todos”, asegura el productor. Tampoco comparte que sea Cercedo-Cotobade el lugar idóneo para este tipo de plantaciones, “es una zona para vacas o cereal, pero no para manzana. De siempre han sido A Estrada y los valles del Ulla los idóneos”, sentencia.