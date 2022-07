Valga convoca o concurso do cartel da Festa da Anguía

Valga. O Concello de Valga convoca, un ano máis, un concurso artístico para elixir o cartel anunciador da XXXII Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, unha celebración que está declarada de Interese Turístico de Galicia.

Ao certame, que repartirá 225 euros en premios (en tres de 100, 75 e 50), pode concorrer calquera veciño, tanto nenos como adultos, co único requisito de estar empadroado no concello. Teñen que presentar unha obra que faga referencia aos produtos postos en valor na festa, a anguía e a caña, ou a elementos que sexan esenciais nos procesos de obtención destes produtos.

Non se establecen limitacións de técnicas a empregar na elaboración das obras, pero si deben axustarse á medida A3 (297 x 420 mm.) e ter orientación vertical. Deben estar elaboradas sobre algún soporte bidimensional coma lenzo, cartolina, papel... Os orixinais levarán obrigatoriamente o escudo oficial do Concello e o texto “XXXII Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Agosto 23, 24, 29, 30 e 31”, e deben identificarse con un lema ou pseudónimo.

O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o día 10 de agosto. Os participantes deben presentar no Concello a obra orixinal e un sobre pechado.