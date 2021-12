Valga recibe alimentos para familias sen recursos

VALGA. O Concello de Valga vén de recibir sete lotes de alimentos doados polo Show dos Pallasos para a súa distribución entre outras tantas familias do municipio que teñen menores ao seu cargo e que se atopan en situación de vulnerabilidade. Os produtos foron entregados na casa consistorial por Elías Sanmarco, responsable do Show dos Pallasos e promotor desta iniciativa solidaria, á concelleira Carmen Gómez. Os lotes inclúen unha serie de produtos especialmente pensados para edulcorar o Nadal aos máis pequenos. Hai galletas, cacao en polvo, leite condensada, chocolate, marmelada, zume e froita en almíbar. Tamén hai en cada caixa mascarillas de protección ante a covid. Todos os produtos foron aportados pola empresa Indalsu. En total, o Show dos Pallasos repartiu nestas datas de Nadal noventa lotes de alimentos entre os municipios de Valga, Pontecesures e Padrón. No caso de Valga, os lotes serán distribuídos por Servizos Sociais do Concello entre familias sen recursos. m.a.