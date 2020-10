Iniciada la campaña del cocido tradicional en la Casa do Patrón de Lalín

Lalín. El museo-restaurante Casa do Patrón, ubicado en Doade, Lalín, abre su otoño gastronómico con uno de los platos más tradicionales de la zona, el cocido.

“A gastronomía é, sen dúbida, unha das principais formas de coñecer a cultura dun pobo. Por iso, Casa do Patrón, conta dentro dunha gran sala de exposicións do museo cun singular restaurante de comida tradicional, previa reserva, no que acaba de comezar a campaña do cocido de Lalín 2020, o prato rei da gastronomía galega, que ostenta a titularidade da única Festa Gastronómica de Interese Turístico Internacional existente en España”, explica el director del museo Manuel Blanco.

Un cocido, seguido de una gran y variada sobremesa, que el comensal puede disfrutar en un lugar único y con manjares servidos en loza de barro, al más estilo tradicional. Las reservas pueden hacerse en el 986 69 22 03 o 635 93 98 90 y en la web casadopatron@gmail.com. S. E.