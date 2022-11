Los técnicos avalan la obra del consistorio de Silleda

Silleda. La inspección de los técnicos a la obra del consistorio de Silleda, que en la madrugada del jueves sufrió un derrumbre del andamiaje y parte de la fachada, ha certificado que la estructura existente no corre peligro, por lo que se procedió a reabrir al tráfico en la rúa Progreso, según informó el Concello.

El alcalde, Manuel Cuiña, explicó que la investigación sobre el suceso sigue su curso, “e determinará as causas do derrube da estrutura e da parede da última planta que se veu abaixo. Os encargados aseguraron que o andamio estaba debidamente fixado en varios puntos da fachada, pero haberá que saber o que sucedeu para que viñeran abaixo as ancoraxes”, explicó el regidor tras reunirse con responsables de la empresa encargada de la obra.

En esa primera reunión de urgencia con responsables técnicos del proyecto, así como personal del departamento municipal de Urbanismo, se refrendó que hay seguridad para continuar con los trabajos en el antiguo edificio de la casa de la cultura. También participaron en esa inspección dos arquitectos, aparejadores y el coordinador de seguridad y salud de la obra, que fue adjudicada en su día por el Concello a la firma Coviastec. arca