Silleda asume la gestión del SAF tras irse la adjudicataria

Silleda. El Concello de Silleda ha decidido asumir de forma temporal la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) tras formalizar su renuncia la empresa Pedroso y Rojas, que presentó un escrito solicitando la resolución del contrato por la imposibilidad de asumir su coste económico. La renuncia, apuntan desde el Concello, se hará efectiva el próximo lunes, día 31 de enero.

El alcalde, Manuel Cuíña, y la concejala de Benestar se reunieron con los responsables de la firma que, señalan, “amosaron a súa vontade de cooperar e trasladar ao Concello de Silleda á maior brevidade toda a documentación relativa ao persoal”. Cuíña explica que “estamos a traballar na mellor solución tanto para as traballadoras do servizo como para as persoas usuarias” y asegura que se garantizará la prestación. El regidor apuntó que los servicios jurídicos del Concello están ya trabajando en este asunto ante el cambio de situación en el servicio.

Los retrasos en el pago de las nóminas y algunos impagos a trabajadoras motivaron la presentación de reclamaciones en el juzgado por parte de estas últimas y reiteradas quejas sindicales, en este caso por parte de la CIG, que organizó protestas. arca