A cativada de Touro vai ter neste verán parques totalmente renovados

TOURO. O Concello de Touro está acondicionando durante os meses de bo tempo os parques infantís ubicados no municipio. Concretamente arranxou o parque para nenos e nenas ubicado ao lado da piscina municipal, na área de servicios do concello, onde tamén están as pistas de xogo e a casa da cultura. Este espazo infantil conta con novos columpios, tobogán e balancín. Un equipo de traballadores do Concello adícase á posta a punto das instalacións de lecer para que veciños e veciñas, grandes e pequenos, poidan utilizalas durante o tempo de verán. Dende o goberno local informan de que os traballadores municipais seguirán desenvolvendo o arranxo destes e outros espazos durante os próximos meses. O Concello de Touro pretende desta forma “pór ao día as instalacións que son utilizadas pola veciñanza”, indican fontes municipais. C.E