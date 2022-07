A parcelaria de Touro reorganizará 8.589 parcelas

Touro. O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, reuniuse co alcalde de Touro, Ignacio Codesido, para analizar a proposta de reestruturación parcelaria que se levará, o próximo 27 de xullo, ao Comité Técnico Asesor, que preside o propio delegado, no que, ademais, participan todos os órganos que puideran ter algunha alegación á realización da reestruturación agraria que se propón para este concello.

Trenor explicou que nestes momentos está próximo ao seu remate o Estudo Previo de Iniciación para levalo á reunión, que terá lugar a vindeira semana, para a súa aprobación. O delegado da Xunta destacou que esta nova zona de concentración parcelaria que se propón para Touro levarase a cabo na zona de Fao-Novefontes, sobre unha superficie de 725 hectáreas, e que afectará a 8.589 parcelas e a 681 propietarios.

Neste senso, Trenor sinalou que “a través destes procesos conséguese paliar o minifundismo presente na Comunidade galega, dende o punto de vista da estrutura da propiedade”. Ademais, indicou que se seguirán impulsando este tipo de procesos á vez que se aposta por outros instrumentos de mobilización voluntarios que permitan unha maior participación dos interesados na explotación das terras. Así, tal e como recolle a Lei de recuperación da terra agraria, fomentaranse, entre outros, os polígonos agroforestais, as agrupacións, as aldeas modelo ou as permutas. m. rendueles