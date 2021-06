Achacan el posible matricidio de Sigüeiro a un desahucio

Los Bomberos de Ordes acudieron a sofocar el incendio declarado en un inmueble de la capital orosana, Sigüeiro, donde han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 60 años que podría haber sido víctima de un homicidio. El suceso obligó también a desplazar una ambulancia para atender a un hombre de 39 años inconsciente. Ocurrió poco después de las 11.00 horas de este viernes, en las proximidades del local de Correos en la misma urbe (entre la rúa Portiño y Rosalía de Castro), y la columna de humo que salía desde los pisos superiores del edificio atrajo a numerosos vecinos, preocupados por el alcance del siniestro.

Según ha trascendido, la Guardia Civil investiga si precisamente fue ese hombre atendido quien prendió fuego a su casa con su madre dentro una hora antes de cuando iban a ser desahuciados, informan a Efe fuentes de la investigación. El hijo fue rescatado con vida y trasladado en estado grave al Hospital Clínico de Santiago. La Benemérita lo custodia y lo investiga por un posible homicidio. El 112 Galicia tuvo conocimiento del incendio pasadas las once de esta mañana, cuando un particular informó de un fuego dentro de un piso. En esa misma llamada, afirmó también que podía haber dos personas en el interior.

En un primer momento, informa el 112, la Policía Local relató que la vivienda estaba llena de humo y que un individuo estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Después, se confirmó el fallecimiento de una mujer y el traslado en ambulancia de otra persona. Debido a la extensión de la propagación de las llamas, se sumaron al operativo los Bomberos de Arzúa y, a causa de las altas temperaturas alcanzadas, dos operarios tuvieron que ser trasladados al centro de salud de la localidad.

En el lugar de los hechos se personaron también agentes e la Policía Local, de la Guardia Civil, miembros de Protección Civil y el propio regidor, que quiso interesarse por la magnitud del suceso. Al parecer, estos vecinos no son oriundos del municipio, aunque se habían establecido hacía tiempo. Desde la alcaldía confirmaban que los Servizos Sociais no tenían constancia de su situación, “porque non comunicaron nada”, afirma el regidor Luis Rey.

Acto seguido, el Concello hacía público un mensaje lamentando el suceso (que ya daban por controlado a mediodía), al tiempo que divulgaban que había tenido que ser desalojado todo el edificio por seguridad. De esta forma, estaban aún pendientes “da volta aos seus inmobles dos veciños afectados” que, en caso de no ser posible en las próximas horas, “deberán ser reubicados”. Aplauden la labor de los miembros de emergencias y fuerzas de seguridad personados, y garantiza la trasparencia con la investigación. Terminan transmitiendo “o noso máis sentido pésame aos familiares e achegados da vítima”.