El festival Folk In Río volverá a llenar de música Touro el día 3 de julio

Touro. Tras dos años de cancelación por la pandemia, el festival Folk In Río vuelve de nuevo al municipio de Touro el próximo mes de julio, en concreto el día 3, para celebrar su decimotercera edición. La Asociación Cultural As Sobreiras Do Ulla, encargada de la organización del certamen desde sus comienzos, ha avanzado la fecha y está en estos momentos trabajando para elaborar el programa cuyo contenido irá haciendo público en los próximos días, según ha informado la entidad.

La intención de los organizadores es “facer unha programación similar a edicións anteriores que tanto éxito lle deu, e na que se inclúa actividades para todas as idades”, según explican.

Como es habitual el área recreativa de Santaia, carballeira junto al río, en Touro, se celebrará el XIII Festival Folck In Río, en el que no faltarán los cantos de taberna, la comida campestre con precios populares, la artesanía y las actividades para el público más infantil.

En la última edición, que se celebró en 2018, As nenas do sapo dourado fue el grupo que se encargó de animar la sesión vermú, y los más pequeños pudieron disfrutar con el espectáculo del mago Dani García, así como de la música de Uxía Lambona y la Banda Molona, dirigida al público familiar.

Además actuaron el grupo de folk gallego Malvela y A Banda de Balbina. Indicar que el festival suele contar con el apoyo del Concello y de la Diputación provincial. s. e.