Eliminado un vertido de augas en Santo Estevo de Patiñobre, en Arzúa

ARZÚA. A Xunta eliminou un punto de vertido de augas residuais na parroquia de Santo Estevo de Pantiñobre, no concello de Arzúa. Este foco foi localizado no marco das inspeccións rutineiras levadas a cabo polos técnicos do Plan de Control de Vertidos, dependente de Augas de Galicia. Os inspectores identificaron a orixe do vertido provinte dunha vivenda unifamiliar, no lugar do Pumar, que infiltraba no terreo as augas resultantes da pía para fregar e dun aseo. Augas notificoulle a situación ao titular do inmoble para que procedese a adoptar as medidas necesarias para emendar o foco contaminante. Nunha nova inspección, os técnicos verificaron que as actuacións realizadas polo propietario, de recondución das augas do fregadoiro cara a un separador de graxas e cara a unha fosa séptica, permitiron o cese do foco.