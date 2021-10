Exigen que se acelere el Plan Xeral ordense tras casi 6 años

Ordes. El BNG de Ordes exige, casi seis años después, que se apruebe de una vez el Plan Xeral, acusando al ejecutivo local de “opacidade e retraso deliberado” con respecto a un documento que es un tema recurrente en los plenos desde hace años, pero sin fecha definitiva alguna.

Así, los nacionalistas reclaman “a publicación do documento refundido” del plan, resultante de las alegaciones formuladas por los vecinos e informes sectoriales recibidos, para que pueda ser consultado públicamente. Pero asimismo recriminan “ao goberno municipal a lentitude da tramitación do documento, comparando o proceso co seguido polos concellos de Oroso e Mesía, onde foron capaces de facelo completamente en 3 e 4 anos respectivamente”, aclaraban.

Lamentan que el PP “cun goberno en maioría absoluta” sea “incapaz de pasar da aprobación inicial á provisional en mais de cinco anos e medio”. Y, a este respecto, el portavoz frentista Pablo Vidal instaba al regidor “a poñerse a traballar e retomar a tramitación do PXOM para acadar a aprobación provisional”. Hay que recordar que anteriormente, otros ejecutivos del mismo signo político intentaron avanzar, pero sin demasiado éxito. o.d. vilar