Los mineros critican que se paralice el Proyecto Touro

La Asociación comarcal de Mineros Touro O Pino muestra su gran preocupación ante “la resolución del departamento de Minas de la Xunta de Galicia que deniega el proyecto minero, en base a que carece de la aprobación por parte de Medio Ambiente”, señalan desde la entidad. Ante dicha información la junta directiva y los 800 socios y socias muestran su total desacuerdo por una decisión, que consideran, va a perjudicar a la zona.

“Nuestra comarca se muere, no hay más que observar el paisaje de las calles en cualquiera de sus parroquias: negocios cerrados para siempre, casas abandonadas, y el silencio. Algún ecologista de fin de semana dirá que esto es bueno para que ellos disfruten de la naturaleza, pero el rural y su explotación sostenible son sinónimo de cuidado y vida para los que habitamos aquí”, sostienen los mineros.

“Pandemia, colapso del turismo y la hostelería, cierres industriales por toda Galicia. ¿Qué país quieren construir los que solo saben decir que no y asustar a nuestros mayores con sus proclamas alarmistas y cuentos de miedo? ¿Pagarán estos nuestras pensiones, como las que por cierto disfrutan muchos de nuestros vecinos, bien ganadas en sus trabajos como mineros de esta comarca?”, reinvindican desde la asociación.

Muestran su frustración los afectados porque consideran que “nuestras autoridades se permiten rechazar una inversión de 200 millones de euros, 400 empleos directos y más de 1.200 indirectos”, concretan. Todo, añaden, “porque dice que no es capaz de demostrar que no va a hacer daño. Y por si acaso, que mejor que no se haga. Pues que no se hagan puentes por si se caen, o carreteras por si nos matamos conduciendo por ellas. Hay que volver a las cuevas, pensarán”, apostillan.

Lamentan que el cobre, un recurso que abunda en Galicia y en la comarca, no pueda convertirse en empleo, y en un medio de vida para los vecinos durante décadas. “En el mundo, se viene una nueva Edad del Cobre, con todos los adelantos de la energía verde y la electrificación del trasporte, las redes, etc... y aquí estamos en la edad del eucalipto y la vaquiña (y poca)”, señalan desde la entidad.

“Por todo ello, y ante una situación desesperada como la que vive la comarca, hacemos un llamamiento a la Xunta de Galicia y empresa promotora: pónganse de acuerdo, exijan lo que tengan que exigir, apórtense las garantías que se pidan y saquen esto adelante, que nuestra comarca se muere”, sentencian. “Y atentos, que esta comarca, si muere, será de pie, en lucha y llegando hasta donde sea necesario para labrarse un futuro, con trabajo, esfuerzo y dignidad”, aseguran desde la Asociación comarcal de Mineros Touro O Pino.

La entidad aprovecha este comunicado para informar sobre la convocatoria de asamblea general extraordinaria de la asociación para el día 6 de abril, en la que se llevará a cabo una renovación completa de la junta directiva. “Se presentará una nueva candidatura liderada por Javier Balado Carreira, vecino de Touro, con un nuevo equipo directivo”.

Fue el pasado 2 de marzo cuando se conocía la decisión, por parte del Gobierno gallego, de denegar la aprobación del proyecto para la reapertura de la mina de cobre de Touro - O Pino. Una resolución con la que la Consellería de Economía respaldaba el rechazo de Medio Ambiente al proyecto. Con todo, desde la Xunta informaron a este diario de que la empresa podrá interponer un recurso de reposición ante el Gobierno gallego en el plazo de un mes o ante la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG en el plazo de dos meses. En ambos casos, contados desde el día siguiente a la notificación.