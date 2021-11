Movilización en Melide contra el derribo de las casas de los Mosteiro

MELIDE. Cientos de personas se movilizaron este fin de semana en Melide contra la orden de derribo de las dos viviendas de los hermanos María Jesús y Víctor Mosteiro. La manifestación, que fue respaldada por cerca de 300 personas, partió de la vivienda familiar, que en su día perteneció al patriarca de la familia, José Mosteiro (el primer agente de la Policía Local de Melide), desde la rúa María Casares, en confluencia con el Camino Francés. “Alcalde, escoita, as casas non se tocan” fue una de las consignas más gritadas por los concentrados, que recorrieron durante una hora las calles céntricas de la villa para finalizar en la Praza do Convento, donde se encuentra el Concello. Allí, los afectados agradecieron el apoyo de los vecinos y vecinas y avanzaron que ya llevan recogidas 1.400 firmas contra la demolición decretada por el juez. s. e.