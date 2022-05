O punto limpo móbil de Frades abre en Ponte Carreira o percorrido itinerante

Fradesr. O Concello de Frades fai público o calendario coas datas e lugares nos que estará o novo punto limpo móbil que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas entregou a Frades e Mesía.

Cada municipio conta cun caixón para a recollida dos refugallos, polo que só restaba decidir as datas e os lugares nos que se emprazarían ata final de ano.

No caso de Frades, o punto limpo móbil está instalado na praza de Ponte Carreira (Gafoi), onde permanecerá ata o vindeiro 10 de maio. Dous días despois, o 12 de maio, estará no aparcadoiro da igrexa de Aiazo e así ata cubrir as doce parroquias do municipio antes de finais de 2022. “O punto limpo estará unha media de doce días en cada parroquia e nos permitirá achegar a reciclaxe á veciñanza e así facilitar unha correcta xestión dos residuos domésticos”, explica ao respecto Manuel Ferreiro, concelleiro do Medio Rural. arca